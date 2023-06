Kyrie Irving parteciperà alla Drew League quest’estate?

Con le Finals NBA tra Denver Nuggets e Miami Heat che si avvicinano alla conclusione definitiva, il mondo del basket sposterà presto la sua attenzione sulla offseason. Uno degli aspetti più eccitanti dell’estate sono tutti i campionati pro-am presenti in tutti gli Stati Uniti, con forse nessuno più rilevante della Drew League a Los Angeles. La superstar dei Dallas Mavericks, Kyrie Irving, si è fermata per il weekend di apertura del torneo di alto profilo e ha portato con sé un annuncio importante.

Kyrie Irving ha ufficialmente avviato l’hype della Drew League quest’estate dichiarando la sua intenzione di prendere parte al torneo estivo di quest’anno:

Kyrie announced that he’ll be playing in the Drew League this summer 👀

(@DrewLeague) pic.twitter.com/cx5oo2PLSE

— Kyrie Center (@kyriecenterig) June 11, 2023