Ben Simmons sarà scambiato prima dell’inizio della regular season?

Il futuro dei Philadelphia 76ers resta legato mani e piedi alla necessità di sciogliere la questione Ben Simmons.

Il giocatore è sul mercato da tempo e il general manager Elton Brand sta cercando la migliore delle soluzioni possibili. Al momento ci sono tre squadre che sembrano realmente interessate: Golden State, San Antonio e Minnesota.

Keith Pompey, uno dei più importanti insider dei 76ers e collaboratore del “The Philadelphia Inquirer“, ha scritto in un recente articolo di come ormai sia abbastanza certo che da qui alla trade deadline Simmons verrà scambiato. Secondo Pompey infatti, dopo aver parlato con diverse persone che lavorano nel front office della franchigia, la sensazione generale è che verrà accadrà prima dell’inizio della regular season.

L’obiettivo dei 76ers è quello di arrivare a Damian Lillard, motivo per il quale non sono ancora prese in considerazioni offerte da altre squadre. La stella dei Blazers non ha ancora chiesto di essere ceduto, ma non è da escludere che possa esserci margine per un’eventuale trade.