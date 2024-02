Bennedict Mathurin è l’MVP del Rising Stars, ma che figuraccia con Banchero!

Ieri notte si è aperto l’All Star Weekend di Indianapolis con Celebrity Game e Rising Stars, quest’ultimo vinto dal Team Jalen, squadra allenata da Jelen Rose e nella quale figuravano talenti come Chet Holmgren, Jalen Williams e Bennedict Mathurin. Proprio quest’ultimo è stato il protagonista del mini-torneo, prima segnando 11 punti per battere Team Tamika e poi vincendo anche la finale contro Team Detlef anche se solo con un bottino di 4 punti.

Nel corso della semifinale contro il Team Tamika capitanato da Paolo Banchero però il sophomore degli Indiana Pacers è stato suo malgrado protagonista di una figuraccia. Con i suoi in vantaggio e solo 2 punti a separarli dal Target Score di 40 punti per far terminare la gara, Mathurin aveva due tiri liberi per chiudere la pratica. Così ha spavaldamente deciso di fare una scommessa con Banchero, mentre era alla linea del tiro libero: 25.000 dollari se li avesse segnati entrambi. Non solo Bennedict Mathurin non li ha segnati entrambi, ma non ne ha messo nemmeno uno!

Per questo è stato preso in giro sui social anche dallo stesso Banchero, il quale ha ri-postato un post sull’accaduto.

Bennedict Mathurin had a bet with Paolo Banchero for $25,000 that he’ll finish the game with free throws.

But he ended up missing both, you know what that means 😂pic.twitter.com/TLCI4YdrI9

