Giannis Antentokounmpo: “In futuro potrei esserci anche io alla Gara del Tiro da Tre Punti”

Giannis Antetokounmpo alla Gara del Tiro da Tre Punti? Mai dire mai…

Il Three Point Shootout apparentemente non è la gara dell’All Star Weekend più idonea a Giannis Antetokounmpo. Ma in futuro potrebbe non essere così, come ha detto lo stesso giocatore dei Milwaukee Bucks che prevede una evoluzione perimetrale del suo bagaglio tecnico.

Credo tanto nel lavoro e so che mi alleno più duramente di tutti gli altri quindi non si sa mai. Quando sarò più vecchio e non più così agile come adesso magari non riuscirò a entrare nel pitturato come faccio adesso, allora potrei iniziare a tirare maggiormente da tre punti. Quando tirerò di più le mie percentuali saliranno, adesso è difficile tirare molto da fuori perché so che posso tirare con il 75% da dentro l’area. Si tratta proprio di un aspetto mentale che non me lo consente ma forse in futuro le cose cambieranno, quando avrò 36, 37 o 38 anni.

Fonte: Boardroom / Sportando