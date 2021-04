Bill Simmons lo definisce il peggior coach NBA, la risposta di Stan Van Gundy

La stagione dei New Orleans Pelicans, la sua prima sulla panchina della franchigia, non sta andando benissimo e Stan Van Gundy si sta attirando qualche critica. In prima linea Bill Simmons, giornalista e direttore di The Ringer, che nel suo podcast lo ha definito addirittura “il peggior coach in NBA”. Van Gundy in carriera ha allenato Miami, Orlando e Detroit prima dei Pelicans, raggiungendo le Finals nel 2009 con i Magic e collezionando un record di 550-418 in carriera.

La sentenza di Simmons è stata segnalata all’allenatore su Twitter, e lui ha risposto con una certa calma. Una sostanziale alzata di spalle, che dimostra come in realtà Stan Van Gundy sia impermeabile a simili critiche:

Non bisogna preoccuparsi delle critiche che arrivano da qualcuno dal quale non accetteremmo consigli.

Don’t concern yourself with criticism from anyone you wouldn’t take advice from. — Stan Van Gundy (@realStanVG) April 27, 2021

I Pelicans di Van Gundy in questa stagione sono undicesimi ad Ovest, ormai lontani dal Play-in anche se non ancora matematicamente esclusi.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.