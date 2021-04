Petrucci: “I 3 NBA hanno dato la disponibilità per il Preolimpico”

Tra il 29 Giugno ed il 4 Luglio prossimo, la nostra Nazionale giocherà il torneo Preolimpico in Serbia: gli azzurri sono inseriti nel gironcino a 3 con Senegal e Porto Rico, in caso di passaggio del turno (prime due classificate) affronterebbero due tra Serbia, Repubblica Dominicana e Filippine.

I roster delle squadre nazionali potrebbero essere fortemente condizionate dai playoff NBA: la postseason d’oltreoceano inizierà il prossimo 22 Maggio e molti giocatori potrebbero non essere convocabili, soprattutto per quanto riguarda le Nazionali più competitive.

Qualche tempo fa, Gallinari si era espresso su una possibile convocazione e questa mattina il Presidente federale Gianni Petrucci ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, nella quale ha parlato anche della questione Preolimpico: “Gallinari, Melli e Mannion hanno dato tutti e 3 la loro disponibilità per essere convocati al torneo, ma è chiaro che dovremo essere attenti alla loro eventuale partecipazione ai playoff NBA. Questo problema però non riguarda solo l’Italia, ovviamente. I rapporti con coach Sacchetti sono sereni, parliamo tranquillamente. Voglio chiarire: abbiamo chiesto a Meo se non fosse il caso di avere uno staff tecnico al meglio: Sacchetti ha accettato ed è stato lui stesso a proporre i nuovi nomi (Bucchi, Galbiati e Fois). Non esiste alcun problema a riguardo“.

Giocatore ed allenatore classe ’91, quando non è in palestra è davanti al pc a scrivere di basket (con BU dal Novembre 2012) o a guardare i suoi amati Grizzlies. E’ stato caporedattore per la trasmissione di Legabasketv Serie A Beko Live per le stagioni 2015 e 2016 insieme a Matteo Gandini.