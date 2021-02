Blake Griffin non giocherà altre partite con i Pistons, si cerca una sistemazione

Non solo Andre Drummond, lo stesso destino del centro di Cleveland toccherà a Blake Griffin: il lungo si è infatti accordato con i Detroit Pistons, secondo ESPN, per non scendere più in campo finché non verrà trovata una nuova destinazione, o fino ad un eventuale buyout.

Griffin, che tra un mese compirà 32 anni, sta mantenendo 12.3 punti e 5.2 rimbalzi di media con Detroit, ultima ad Est. Il problema nel muoverlo sarà sicuramente il suo contratto, che scadrà nel 2022 (la prossima stagione è una Player Option) e il prossimo anno lo porterà a guadagnare addirittura 39 milioni di dollari.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.