Napoli si infrange contro il muro di Cento cadendo dopo cinque vittorie di fila

Un Parks superlativo non è bastato. La Ge. Vi Napoli ha masticato amaro contro una Tramec Cento soccombendo per 74-79. I partenopei hanno così mancato la quinta vittoria di fila ma si mantengono in testa alla graduatoria con l’UniEuro Forlì grazie alla sconfitta di quest’ ultima contro Chieti. Ferrara è stata mandata in orbita soprattutto dalla premiata ditta Sherrod- Cotton. Gli ospiti hanno alzato la voce nei primi due quarti, riscossa ferrarese nei rimanenti due.

PRIMO QUARTO – E’ Sherrod a rompere il ghiaccio regalando a Centro il primo vantaggio, Lombardi, però, risponde subito. La Ge.Vi sembra avere una marcia in più e si alza in quota grazie a un Parks che vuole subito indossare i panni del protagonista della serata. Mayo fà allungare ulteriormente gli ospiti e Lombardi schiaccia per il 16-13 con cui Napoli archivia il primo quarto a proprio appannaggio.

SECONDO QUARTO – Marini, grande protagonista di diverse gare nel corso del campionato, cala subito sette punti in serie che fanno capire come l’orgoglio cestistico di Partenope voglia aggiungere un’altra perla alla sua collana di vittorie consecutive. Cotton, però, riavvicina Cento sul 19-25, Gasparin sfodera una tripla ma Lombardi risponde per Napoli da sottocanestro. Il finale di frazione è di marca ferrarese con quattro punti di Moreno che non impediscono però agli ospiti di mantenere le redini della gara con il punteggio di 33-28 all’intervallo lungo.

TERZO QUARTO – Lombardi va subito a punti e Parks ribadisce il concetto che la Ge.Vi vuole portarsi a casa il bottino: 38-30. Moreno con una tripla e Cotton fanno intendere che Cento non è ancora al tappeto. Petrovic conferma. La Ge.Vi si mantiene avanti ma con un esiguo 42-41. La Tramec mette la freccia di sorpasso con Cotton, Parks replica subito e Petrovic fissa la parità: 46-46. La partita è ancora tutta da definire. Parks e Ranuzzi sfoderano triple da una parte e dall’altra, Parks prova a fare volare Napoli ma Gasparin porta Cento in vantaggio a dieci minuti dal termine sul 58-56.

ULTIMO QUARTO – Leonzio ingrana la marcia veloce e porta i suoi a più nove: 65-56. Marini prova a fare reagire Napoli, Parks lo imita e i partenopei si portano a meno tre. Coach Mecacci fiuta il pericolo di riavvicinamento della squadra di Sacripanti e chiama il timeout. Ranuzzi e Cotton rischiacciano l’acceleratore, Marini sfodera tre tiri liberi a bersaglio su tre dalla linea della carità. Una tripla fallita da Mayo apre a Cento l’autostrada per riuscire a portarla a casa con alcuni canestri che rifiniscono il punteggio finale: 79-74.

MIGLIORI IN CAMPO

BRANDON SHERROD (TRAMEC CENTO): talento puro, canestri pesanti, e Cento stappa lo spumante.

JORDAN PARKS (GE.VI NAPOLI): stavolta è lui a prendersi la gloria e non il pur sempre molto prolifico Marini.

TABELLINO TRAMEC CENTO (79) : Sherrod 19, Cotton 16, Moreno 11, Petrovic 8, Gasparin 7, Leonzio 6. Ranuzzi 5, Fallucca 3, Berti 2. Jurkatamm 2, Rayner, Roncarati. Coach: Matteo Mecacci. Tiri liberi: 5 su 6, rimbalzi 27 (Sherrod 7), assist 26 (Moreno 6). GE.VI NAPOLI (74): Parks 26, Marini 15, Lombardi 14, Zerini 10, Mayo 5, Monaldi 2, Uglietti 2, Sandri, Klacar, Tolino. Coach: Stefano Sacripanti. Tiri liberi: 11 su 12, rimbalzi 30 (Parks, Zerini 8), assist 11 (Parks, Zerini, Mayo,Sandri 2). ARBITRI Andrea Agostino Chersicla di Oggiono (LC), Stefano Wassermann di Trieste e Lorenzo Lupelli di Aprilia (LT)