Bo Cruz è MVP della finale: i complimenti di Adam Sandler

Juancho Hernangomez, conosciuto da tutto il mondo come Bo Cruz, è stato l’MVP della finale di EuroBasket e il suo “collega” attore Adam Sandler gli ha fatto i complimenti.

Tutti voi avrete visto Hustle, film che vede protagonista il 41 della Spagna e l’attore di Hollywood. Nel momento in cui lo stavate guardando, mai avreste immaginato che un paio di mesi dopo Bo Cruz sarebbe stato l’MVP della finale di EuroBasket.

Eppure ieri è successo questo, con una prestazione da 7/9 da tre per 27 punti totali, conditi da 5 rimbalzi, con 30 di valutazione. Follia. Juancho non è certamente un top player a livello mondiale e con la Nazionale spagnola, quando chiamato in causa, non aveva fatto nulla di particolare. Ieri sera però è stato incredibile ed è stato l’uomo inaspettato che ha regalato la vittoria europea a Sergio Scariolo e alla Spagna.

Qui di seguito trovate i complimenti di Adam Sandler allo spagnolo:

“Bo Cruz! Ce l’ha fatta. Ti voglio bene Juancho. E Willie! Congratulazioni a tutta la squadra spagnola”.

Bo Cruz! Getting it done. Love you Juancho. And Willie! Congrats to the whole Spanish team. pic.twitter.com/TGIY2OYZJC — Adam Sandler (@AdamSandler) September 19, 2022

Ricordiamo che al film ha partecipato anche Sergio Scariolo, seppur per pochissimi secondi durante un allenamento della Spagna prima della partenza di Bo per gli Stati Uniti d’America.

Leggi anche: Pagelle Spagna-Francia: Juancho spacca la gara, Brown-Willy coppia vincente! Gobert grande assente