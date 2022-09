Le Las Vegas Aces vincono il loro primo titolo WNBA

Prima, storica vittoria per le Las Vegas Aces in WNBA. Nelle scorse ore la squadra allenata da Becky Hammon ha battuto le Connecticut Sun per 3-1 nelle Finals, con Chelsea Gray che è stata premiata come MVP della serie finale. In Gara-4 la point guard delle Aces ha chiuso con 20 punti, 5 rimbalzi e 6 assist.

Gara-4 si è conclusa col risultato di 78-71, con i 20 punti di Gray e 17 di Riquna Williams in uscita dalla panchina e 15 della stella Kelsey Plum. È il primo titolo per Las Vegas, dove la squadra si è trasferita da San Antonio solo nel 2018. Un esperimento pienamente riuscito per la WNBA e dal quale la NBA sembra voler prendere spunto, visto che dalla prossima stagione anche la G-League avrà un team nella città del Nevada.

Le Aces avevano vinto la stagione regolare con un record di 26-10, battendo Phoenix al primo turno, Seattle al secondo e infine Connecticut alle Finals.

The moment the @LVAces won it all, the beautiful sound of the buzzer and a even prettier view of our new #WNBAChamps 🏆 pic.twitter.com/ittc0Oe8gu — WNBA (@WNBA) September 18, 2022