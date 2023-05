Bob Myers lascia gli Warriors, termina un’Era a Golden State

La notizia era nell’aria, ma in una conferenza stampa poco fa Bob Myers lo ha annunciato ufficialmente: lascerà i Golden State Warriors. Myers è considerato l’artefice della Dinastia, colui che dal 2011 tirava le fila della franchigia e che nel 2016 prese Kevin Durant.

“È semplicemente tempo di lasciare” ha dichiarato Myers, che nei suoi 12 anni agli Warriors ha dovuto affrontare anche diverse crisi come i difficili rapporti tra Draymond Green prima con Durant e quest’anno anche con Jordan Poole. Con lui Golden State ha vinto 4 titoli, permettendogli di venire nominato per 2 volte Executive of the Year.

BREAKING: Golden State’s Bob Myers – a two-time executive of the year and architect of four NBA championships — is stepping down as the franchise’s president and general manager, he told ESPN on Tuesday. “It’s just time,” Myers said. pic.twitter.com/r9nkqFOETw

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 30, 2023