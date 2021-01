Bobby Portis schernisce i Knicks dopo l’ultima vittoria dei suoi Bucks

La notte tra venerdì e sabato, i Milwaukee Bucks hanno passeggiato sui New York Knicks vendicando la sconfitta di qualche giorno prima al Madison Square Garden. Tra i migliori in campo, oltre a Giannis Antetokounmpo, c’è stato anche l’ex della gara: Bobby Portis. Il lungo ora ai Bucks nella scorsa stagione ha giocato proprio per i Knicks, venendo però tagliato nella offseason per liberare spazio salariale.

Nella scorsa stagione, Portis aveva mantenuto 10.1 punti e 5.1 rimbalzi di media, numeri anche inferiori a quelli che sta avendo in queste prime partite ai Bucks. Contro New York, il giocatore ha chiuso in doppia-doppia con 13 punti e 12 rimbalzi, prestazione che ha spinto un account Twitter di un tifoso dei Knicks, dall’eloquente nome “Depressed Knicks Fan”, a commentare: “Avrebbe dovuto giocare così anche l’anno scorso”. Messaggio al quale Portis, dal carattere non proprio facilissimo, ha risposto: “Troppe ali grandi”, schernendo la costruzione del roster della passata stagione da parte di New York che, appunto, aveva una moltitudine di lunghi a roster tra cui lui, Taj Gibson, Julius Randle e Marcus Morris.

Too many power forwards. https://t.co/bUK6MJgDa9 — Bobby BP Portis (@BPortistime) January 2, 2021

