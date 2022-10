In una lunga intervista concessa a Luca Muleo su Il Corriere dello Sport, il CEO della Virtus Segafredo Bologna, Luca Baraldi, ha subito fatto il punto sull’inizio di stagione bianconero.

OBIETTIVI STAGIONALI

“Questo è il quinto roster di Virtus che vivo: tra carattere e gestione, competenza e coesione, un gruppo così non l’abbiamo mai avuto. Lavorando, arriveranno soddisfazioni. Essere tra le prime otto di EuroLega? È l’obiettivo principale per continuare a giocarla”.

LICENZA PLURIENNALE PER L’EUROLEGA

“Cerchiamo di meritarcela sul campo ma l’EuroLega è in trasformazione e adesso non si riesce a vedere tanto oltre. Poi abbiamo un altro grande obiettivo, lo Scudetto femminile. Non vuol dire che non penseremo al campionato degli uomini o alla Coppa Italia. Squadra e staff sanno che vogliamo vincere tutto”.

Naturalmente tanto dipenderà da come andrà questa annata nella massima competizione europea per club. I rivali sono tanti e tutti accaniti, specialmente per occupare le piazze dalle 5 in poi (le prime 3-4 sembrano già di certi padroni prestabiliti).

Sicuramente avere una piazza come Bologna dà grande lustro all’EuroLega e Baraldi lo sa. Naturalmente poi determinati riconoscimenti bisogna guadagnarseli sul campo e così proverà a fare la Virtus.

