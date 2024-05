Boston completa lo SWEEP su Indiana e torna alle NBA Finals

Gli Indiana Pacers hanno lottato duramente per tenere in vita le finali della Eastern Conference e forzare una gara 5 a Boston, ma un tiro da tre di Derrick White a 45 secondi dalla fine ha portato i Celtics a vincere 105 a 102 e a portare a casa quattro partite per tornare alle Finals NBA. È stata la terza volta nella serie che i Pacers hanno sprecato un vantaggio nel corso della ripresa.

In gara-3 i Pacers non hanno mai costruito un vantaggio consistente come in gara-4, ma hanno reso la vita difficile ai Celtics per tutto il tempo. Tuttavia, le stelle di Boston sono riuscite a resistere con un grande tiro dopo l’altro e il canestro da tre punti di White a 45 secondi dalla fine si è rivelato il più importante.

Jayson Tatum ha segnato 26 punti, ha raccolto 13 rimbalzi e ha distribuito 8 assist. Jaylen Brown ha realizzato 29 punti. Jrue Holiday ne ha segnati 17 e White 16.

Ora i Boston Celtics, dopo aver sweeppato gli Indiana Pacers, sono pronti a giocarsi le Finals NBA molto probabilmente contro i Dallas Mavericks poiché non è mai successo nella storia dell’NBA che una squadra rimontasse un 3 a 0 sotto.

