Jayson Tatum nella STORIA NBA! Solo 4 come lui ai playoff

Il livello di attenzione che i giocatori d’élite dell’NBA devono affrontare è sempre alto, soprattutto nei playoff, e la stella dei Boston Celtics Jayson Tatum non è estranea a questa situazione. Tuttavia, la sua grande esperienza nella postseason lo ha aiutato a non far rumore e a condurre i C’s alla seconda partecipazione alle Finals NBA nelle ultime tre stagioni.

Lunedì sera, i Celtics hanno ottenuto un’altra vittoria in rimonta in Gara 4 delle Eastern Conference Finals, sconfiggendo gli Indiana Pacers per 105 a 102 dopo essere stati sotto per 109-101 a soli 2:38 dalla fine dei tempi regolamentari. Nonostante la serie sembrasse destinata a tornare a Boston, i Celtics si sono nuovamente aggrappati al quarto quarto, superando Indiana per 15-4 negli ultimi 5:50 minuti di gara.

Dopo la splendida vittoria, Jayson Tatum ha raggiunto un’aria rarefatta. È solo il quinto giocatore nella storia della lega a guidare la propria squadra in punti, rimbalzi e assist durante le Finali, secondo StatMamba.

Jayson Tatum is the 5th player in NBA history to lead their team in PTS, REB, & AST while reaching the Finals. pic.twitter.com/QlQZ6QpjIR — StatMamba (@StatMamba) May 28, 2024

Gli altri 4, come potete vedere, sono dei fenomeni che hanno segnato la storia dell’NBA o la stanno ancora scrivendo, come Nikola Jokic e LeBron James. Stiamo a vedere se anche Luka Doncic riuscirà a fare lo stesso con Dallas oppure no.

