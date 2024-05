Quale futuro per Mike James con l’AS Monaco?

Nick Calathes si unirà all’AS Monaco di Sasa Obradovic come ormai tutti quanti sappiamo. Tuttavia, la formazione Principato di Monaco non ha ancora un accordo con Mike James, nonostante una sostanziosa offerta triennale. Il capocannoniere di tutti i tempi dell’EuroLega e MVP del 2024 ha trascorso tre anni con il Monaco, portando la squadra francese al terzo posto alle Final Four del 2023 a Kaunas e vincendo la LNB Pro A League nel 2023.

Le due parti stanno negoziando un prolungamento, ma non hanno ancora raggiunto un accordo per la permanenza di Mike James al Roca Team di Monaco.

In questo momento non pensiamo che Mike James possa andare in un’altra città, visto che ormai è di casa a Monaco, ma mai direi mai. L’aggiunta di Nick Calathes darà ai monegaschi una possibilità in più di vincere l’EuroLega, anche se non sarà per nulla semplice perché le greche continueranno a essere fortissime e poi sono sempre le solite: Real Madrid, Barcelona, Efes, Fenerbahce e magari anche l’Olimpia Milano dopo un paio di stagioni deludenti.

Tornando al rinnovo dell’ex CSKA Mosca, ci immaginiamo che le due parti attenderanno la fine del campionato francese per siglare il rinnovo triennale.

