Bradley Beal declina la sua Player Option: sarà free agent

Bradley Beal sarà tra i free agent più ambiti di quest’estate NBA. La guardia degli Washington Wizards ha deciso di declinare la Player Option da 36.4 milioni di dollari sulla prossima stagione, come riportato da Adrian Wojnarowski. Ora Beal, 23.2 punti di media nell’ultima stagione, avrà due opzioni: firmare un nuovo quinquennale a Washington, unica sua squadra finora, oppure un quadriennale da qualche altra parte.

Washington Wizards star Bradley Beal has declined his $36.4M option and become a free agent, his agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. Beal is eligible to sign a 5-year max to return to Wizards – or sign elsewhere on a 4-year deal.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2022