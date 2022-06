Dejounte Murray va agli Atlanta Hawks: Danilo Gallinari a San Antonio

Alla fine lo scambio che era stato preannunciato nei giorni scorsi è andato in porto: Dejounte Murray andrà a formare un letale backcourt di All Star agli Atlanta Hawks insieme a Trae Young. La point guard lascia i San Antonio Spurs, che ricevono in cambio Danilo Gallinari, tre scelte del primo turno al Draft e la possibilità di scambiare una prima scelta in futuro. È probabile che il Gallo non metterà piede a San Antonio, visto che il suo contratto da oltre 21 milioni di dollari è garantito solo per 5. Il giocatore verrà presumibilmente tagliato e diventerà quindi free agent, libero di firmare con qualsiasi squadra quando tra pochi giorni aprirà il mercato.

Le scelte che Atlanta cede a San Antonio sono la prima del 2023 di Charlotte e quelle proprie del 2025 e del 2027. Gli Hawks potranno inoltre scambiare la propria prima del 2026 con quella degli Spurs.

The Hawks are sending three first-round picks and a future pick swap to the Spurs to pair Murray with All-NBA guard Trae Young, sources tell ESPN. https://t.co/rxHtyr63jl — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2022