Brandon Paul attacca Wade Baldwin: “Per 3 anni non ho parlato di questo codardo”

Brandon Paul e Wade Baldwin IV si sono affrontati ieri sera per l’ultima volta in stagione regolare, nella sfida tra Joventut Badalona e Baskonia vinta dai primi 89-81. Il successo ha permesso ai catalani di chiudere al quarto posto in classifica la Liga ACB, spedendo invece i baschi al sesto. Ma ciò che sta facendo parlare dopo la gara sono le dichiarazioni di Paul su Baldwin: i due sono stati compagni all’Olympiacos nella stagione 2019-20 ed evidentemente non corre buon sangue tra loro. La guardia americana di Badalona ha parlato di uno sputo che Baldwin gli avrebbe tirato al termine della partita, che poi ha portato ad uno scontro fisico tra i due, allontanati dai compagni. Paul ha poi twittato:

Sono per prima cosa un professionista, ma non apprezzerò mai un altro uomo che ha provato a sputarmi in faccia. Per 3 anni ho scelto di non parlare di questo codardo. Chiedete a chiunque della sua personalità e vi racconteranno tutto. Chiedete a chiunque facesse parte dell’Olympiacos 2019-20, vi racconteranno tutto, ci scommetto lo stipendio. Odio come hanno trattato mio fratello Will Cherry quando Wade se l’è presa anche con lui… Chiedete in giro. A quale età la smetterai di tirare indietro la mano durante i saluti di fine partita? E mi hai pure insultato, io non ho fatto altro che provare ad aiutare questo ragazzo. Non dico queste cose per scioccare le persone, quando la gente mente è perché ha paura, si sente vulnerabile o per tornaconto. Io ho smesso di mentire al liceo, perché sono cresciuto. Chiunque mi abbia allenato o abbia giocato al mio fianco sa come sono fatto.

I’m a professional first but I’m never going for another man who tries to spit in my face. — Brandon Paul (@BP3) May 14, 2022

Kept my mouth shut for 3 years on this coward. Ask anyone about his character and they’ll tell you. Ask any single person on ‘19-20 Olympiacos ..they’ll tell you in a heartbeat ..I bet my salary on it — Brandon Paul (@BP3) May 14, 2022

I still hate how they did my brother @willcherry5 when Wade tried him too…ask anyone about that — Brandon Paul (@BP3) May 14, 2022

At what age do you stop pulling your hand back during post game handshakes? Call me out my name after too 😂 haven’t done anything but tried to help this kid.. — Brandon Paul (@BP3) May 14, 2022

Lo stesso Cherry ha confermato tutto, parlando a germanhoops.com:

Io e Baldwin abbiamo avuto un litigio in allenamento che ha portato al mio addio all’Olympiacos. Non ci siamo tirati pugni, era una semplice azzuffata. Un po’ di spinte. Il club si infuriò.