Brescia-Brindisi, le pagelle: uno straordinario Kalinoski non basta, Thompson e Bostic trascinano Brindisi alla vittoria

GERMANI BRESCIA

VITALI 6: produce 5 punti e 5 assist, gioca un buon primo quarto, ma non incidendo nella gara.

CHERY 4: non riesce a trovare ritmo e continuità. Chiude con 0/5 dal campo.

BORTOLANI 5,5: entra in modo positivo nella partita, ma soffre la fisicità brindisina.

WILSON 4,5: soffre la fisicità brindisina e in fase offensiva conclude poco.

WILLIS 5,5: riesce a contenere abbastanza bene Perkins nel primo tempo, ma soffre Krubally a rimbalzo e non riesce ad incidere in attacco, provandoci solo nel finale.

CRAWFORD 5: praticamente un fantasma per quasi tutti i 18′ giocati. Prova ad accendersi nel finale con 4 punti consecutivi, ma questo non basta.

BURNS 6,5: abile a concretizzare in punti gli assist dei compagni e vero e proprio trascinatore del tentativo di rimonta bresciano. Chiude con 12 punti e 8 rimbalzi.

KALINOSKI 7,5: partita clamorosa dell’americano. Realizza i primi 11 punti di Brescia e continua sulla stessa lunghezza d’onda per quasi tutta la partita, divenendo attore principale dei tentativi di rimonta dei suoi. Chiude la gara con 22 punti e 4/7 dall’arco.

MOSS 6: si vede a sprazzi, ma prova ad essere decisivo nell’ultimo quarto, momento fondamentale per Brescia. Chiude con 9 punti, ma questo non basta per evitare la sconfitta.

SACCHETTI 5: parte male e soffre tanto Willis in difesa. Prova a darsi una scossa realizzando una tripla, ma non riesce ad essere incisivo.

BERTINI N.E.

PARRILLO N.E.

BUSCAGLIA 5,5: dopo un ottimo primo quarto, Brescia subisce un parziale di 16 a 0 nel secondo, ma decide di non chiamare timeout. Riesce comunque a tenere la calma nonostante lo svantaggio, ma non a fermare Bostic e Thompson.

HAPPY CASA BRINDISI

THOMPSON 8: per continuità è l’Mvp della gara. Come al solito riesce a prendersi in mano la squadra nei momenti più complicati e decisivi, giocando una grande partita, condita da 18 punti, 6 rimbalzi e 8 assist.

BOSTIC 7,5: gioca un grande primo tempo, chiuso con 17 punti. Cala il suo rendimento nel secondo, macchiando la sua partita con il 3/6 ai liberi. Chiude con 22 punti e 5/9 dall’arco.

PERKINS 5,5: probabilmente una delle sue più brutte partite con Brindisi. Soffre i lunghi bresciani nel primo tempo, e in attacco spesso non riesce a trovare ritmo.

WILLIS 6,5: il suo rendimento continua a crescere partita dopo partita. Da rivedere alcune scelte nel finale, ma come sempre è decisivo il suo apporto a rimbalzo. Chiude con 11 punti e 10 rimbalzi.

BELL 5: dopo una grande prestazione in coppa, delude le aspettative su di lui. Chiude con 4 punti e 0/4 da tre.

GASPARDO 4,5: è nullo a livello realizzativo, soffrendo anche in difesa.

UDOM 6: gioca poco, ma è quello che ha inciso di più tra gli italiani, riuscendo sempre a dare un ottimo apporto in entrambe le metà campo.

KRUBALLY 6,5: superbo lavoro a rimbalzo in entrambe le metà campo. Chiude con 6 punti e 6 rimbalzi.

VISCONTI 5: gioca poco e non riesce mai a trovare il giusto ritmo in campo.

ZANELLI S.V : appena 7′ in campo per lui.

GUIDO S.V.

CATTAPAN S.V.

VITUCCI 6,5: continua il suo ottimo lavoro. Probabilmente una delle partite più difficili, ma bravo a riprenderla nel primo tempo e a non vanificare il tutto nell’ultimo quarto.