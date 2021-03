Dopo la decisione di LaMarcus Aldridge di firmare con i Nets e la scelta, non sicura ma probabile, di Andre Drummond di unirsi ai Los Angeles Lakers, il miglior lungo rimasto sul mercato era senza dubbio Gorgui Dieng, tagliato un paio di giorni fa dai Memphis Grizzlies in seguito alla trade deadline. Il lungo senegalese, 7.9 punti e 4.5 rimbalzi di media in questa stagione, era tra gli obiettivi di molte contender: in primis i Knicks, alla ricerca di un centro soprattutto dopo l’ennesimo infortunio subito da Mitchell Robinson ieri notte, ma anche Suns, Clippers, Sixers, Raptors e gli stessi Nets, che hanno ancora un posto libero nel roster.

Invece Dieng ha deciso di proseguire la stagione con i San Antonio Spurs, una scelta se vogliamo impopolare visto che i texani sono ancora in lotta per entrare nel Play-in e non sono quindi per nulla sicuri di fare i Playoff.

Since securing his release from Memphis, Dieng has been pursued by the Knicks, Suns, Clippers, Sixers, Raptors, Heat and Nets in addition to the Spurs, sources say. — Marc Stein (@TheSteinLine) March 28, 2021

