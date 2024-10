Brescia lotta fino all’ultimo ma è l’EA7 Milano a vincere al Forum

Olimpia EA7 Milano – Germani Brescia 88-85

(27-24; 20-21; 25-18; 16-22)

L’EA7 Milano vince ma soffre tantissimo contro la Germani Brescia che fino all’ultimo ha cercato di portare a casa il successo e ha anche avuto la palla del +1 a meno di 15 secondi dal termine. Buona prova dei ragazzi di coach Peppe Poeta che hanno dato tutto ma sono stati un po’ meno precisi dei biancorossi nei dettagli.

1° tempo

Il primo tempo è abbastanza equilibrato e si segna davvero tanto da entrambe le parti. Il primo periodo però è contraddistinto da continui cambi di leadership e termina con i biancorossi in vantaggio di solo un possesso, 27 a 24, con tanti punti distribuiti tra i vari giocatori.

Il secondo quarto è molto simile al primo, con la differenza però che la percentuali sono un po’ più basse e quindi si chiude la frazione sul 21 a 20 per gli ospiti. All’intervallo lungo il tabellone luminoso dell’Unipol Forum di Assago segna 47 a 45 per l’EA7 Milano contro la Germani Brescia.

2° tempo

Al ritorno dagli spogliatoi l’Olimpia cerca più volte di scappare ma i bresciani non hanno alcuna intenzione di perdere questa gara e al giro di boa siamo sul +5 per le Scarpette Rosse. Milano gioca una buonissima metà di terzo quarto e raggiunga la doppia cifra di margine al 29′. Solo una tripla sulla sirena di Amedeo Della Valle ha permesso alla Germani di chiudere sotto di 3 possessi pieni, 72 a 63 per i padroni di casa.

Il quarto quarto inizia con un parziale di 13 a 6 per gli ospiti che arrivano così a -2 a 5 minuti dal termine. Le Scarpette Rosse provano ad alzare l’intensità difensiva ma un fallo su un tiro da 3 di Brooks su Della Valle (che fa 3/3 dalla lunetta) e un canestro frutto di una carambola di Ivanovic portano la Germani a -1 a 33″ dalla fine. L’ex Capo d’Orlando ha anche la palla del +1 ma finisce sul ferro e i liberi di Shields fissano il punteggio sull’88 a 85 per l’EA7 Milano su Brescia.

Milano: Dimitrijevic 15, Bortolani NE, Tonut 0, Brooks 12, LeDay 13, Ricci 6, Flaccadori 3, Diop 4, Caruso 0, Shields 15, Mirotic 9, McCormack 11. All. Ettore Messina.

Brescia: Bilan 14, Ferrero NE, Dowe 10, Della Valle 19, Ndour 14, Burnell 0, Tonelli NE, Ivanovic 16, Mobio 0, Rivers 7, Cournooh 3, Pollini NE. All. Giuseppe Poeta.

Immagine in evidenza: Olimpia Milano