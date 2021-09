Brescia si riscatta all’ultima gara in Supercoppa, vittoria sul campo di Napoli

Napoli Basket – Pallacanestro Brescia 74-81

(20-25; 22-20; 16-17; 16-19)

Brescia si prende la prima vittoria di questo pre-campionato, vincendo sul campo di Napoli e rimediando alla sconfitta in rimonta subita al PalaLeonessa: in una gara dai grandi equilibri, i lombardi prendono il comando sin dall’inizio e lo tengono fino alla fine. I partenopei sono bravi a non perdere il filo della partita e a restare sul pezzo, ma mancano la zampata del sorpasso nei momenti chiave.

L’avvio di gara è subito a favore della Leonessa che, con le bombe di Della Valle, scrive 4-10 sul tabellone dopo i primi 3′ di gioco; Napoli prova a restare in corsa con il solito Elegar, ma gli ospiti sono bravi a tenere il controllo del gioco con Burns che fa valere i suoi mezzi al meglio (11-20). L’ex-Zerini rilancia la compagine campana, ma un paio di affondi di Laquintana consentono a Brescia di chiudere avanti al primo gong (20-25). La lotta resta serrata anche in avvio di secondo quarto, poi un 11-2 guidato da Mitrou-Long e Moore riscava un divario importante per il primo vantaggio in doppia cifra dei ragazzi di coach Magro sul 32-42. Nonostante il comando, i padroni di casa non vogliono lasciare andare gli avversari: Velicka si scatena e con le sue giocate riavvicina nuovamente i suoi sul 42-45 all’intervallo.

Alla ripresa del gioco, le compagini si rispondono colpo su colpo: i lampi di Della Valle riescono a ridare vantaggio a Brescia, ma Marini e Parks bruciano nuovamente il divario con una bomba a testa (56-58). Nel finale serrato, i liberi di Moore valgono il 58-62 che precede l’ultimo atto della gara. Tocca a Mitrou-Long a rilanciare la Leonessa per il +10 in avvio di quarto periodo, tuttavia qui arriva la vera svolta: nonostante Marini provi a tenere in piedi l’offensiva napoletana, gli ospiti reggono meglio alla risposta dei padroni di casa e con le triple scavano il solco decisivo. Finisce 74-81.

NAPOLI: McDuffie 8, Parks 12, Mayo 3, Velicka 10, Marini 15, Zerini 6, Lombardi 3, Elegar 15, Uglietti 2, Coralic ne, Grassi ne, Cannavina ne

BRESCIA: Mitrou-Long 12, Petruccelli 11, Della Valle 20, Gabriel 7, Cobbins 2, Laquintana 4, Moss, Moore 9, Eboua, Parrillo, Burns 16, Rodella ne,