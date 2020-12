Brescia soffre tremendamente contro una Venezia arrembante, ma trova la vittoria sul rush finale

Pallacanestro Brescia – Reyer Venezia 71-69

(23-12; 15-23; 21-12; 12-22)

E’ una partita di tira e molla continui, ma alla fine Brescia riesce ad avere la meglio sulla Reyer Venezia in una gara a due volti da entrambi i lati: i tabellini parlano chiaramente di avvii favorevoli agli uomini di Buscaglia, mentre nel secondo e ultimo quarto la difesa orogranata ha svolto uno splendido lavoro nel limitare le opzioni offensive avversarie. Tuttavia, in un finale in cui Daye è salito alla ribalta, Brescia ha resistito e ha trovato la vittoria proprio sul traguardo.

Dopo il botta e risposta del primo minuto di gara, i padroni di casa dimostrano maggiore cinismo e aggressività nell’attaccare il ferro con una buona distribuzione del pallone; Venezia fatica a creare vantaggio e Brescia firma il primo break sul 13-4 che spinge coach De Raffaele a chiamare timeout. Con Chery e Crawford a tenere le redini dell’attacco, i biancoblu riescono a controllare il ritmo della gara sulla doppia cifra di vantaggio, mentre i lagunari faticano a riprendersi a causa di qualche palla persa di troppo, con il primo quarto che si chiude sul 23-12. Kalinoski tocca il +15 in avvio di seconda frazione con De Raffaele che ferma nuovamente la partita per rischiarire le idee ai suoi; il cambio di difesa aiuta la Reyer a togliere opzioni all’attacco della Leonessa e a tornare sotto la doppia cifra di margine (29-23). Nonostante i timeout di Buscaglia, ora il muro difensivo lagunare favorisce anche l’attacco che ritocca i due possessi di margine con De Nicolao e Daye che rimettono la gara in discussione sul 38-35 che manda tutti negli spogliatoi.

Dopo la pausa lunga, Brescia prova di nuovo a correre e con un 9-0 di parziale riguadagna la doppia cifra di margine e De Raffaele chiama il timeout per rischiarire le idee ai suoi ragazzi; ancora una volta, la formazione ospite prova a rimettersi in carreggiata, ma stavolta i biancoblu sono pronti e reggono bene, rispondendo colpo su colpo e poi trovando un nuovo mini-sbocco con un 6-0 per il nuovo +13 (55-42). Il ritorno a zona ritrova indicazione positive per gli orogranata, i quali però devono ancora faticare sul 59-47 prima dell’ultima frazione. L’ultimo periodo si apre con gli uomini di De Raffaele che tornano a difender forte per provare a rimettere in piedi la gara, nonostante l’attacco fatichi a mettersi in ritmo: Brescia è di nuovo in difficoltà nonostante i 10 punti di vantaggio e attacca male per staccare nuovamente gli avversari. La Reyer però si mangia le mani, non solo per i tanti piccoli errori per prendere un vantaggio nel momento più concitato della gara, ma anche perchè Brescia ritrova il canestro dopo oltre 3′ di digiuno e piazza un nuovo mini-parziale per il 69-59 quando mancano 2′ alla fine; Daye però riapre tutto con due bombe di puro talento e con 40” sul cronometro siamo sul 69-67. Vitali trova il pesante +4, ma ancora Daye pesca un potenziale gioco da tre punti da sfruttare per pareggiare i conti. Ristic però vince la contesa dell’errore a rimbalzo e Brescia vince 71-69.

BRESCIA: Cline 6, Vitali 6, Parrillo 3, Chery 13, Bortolani 2, Ristic 10, Crawford 12, Burns 5, Kalinoski 9, Moss 5, Sacchetti ne, Ancellotti ne

VENEZIA: Casarin, Stone 3, Bramos 4, Tonut 4, Daye 22, De Nicolao 11, Vidmar 5, Chappell 10, D’Ercole ne, Biancotto ne, Fotu 10, Bellato ne

