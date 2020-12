Brindisi da 10 e lode! Battuta Milano e primo posto in solitaria al termine di un’incredibile partita

AX ARMANI EXCHANGE MILANO-HAPPY CASA BRINDISI= 82-88

(18-21;21-15; 17-27; 25-25)

L’Happy Casa Brindisi sbanca il Mediolanum Forum di Milano e conquista la decima vittoria consecutiva. Dopo aver concluso il primo tempo in vantaggio, Brindisi va sotto anche di 10 punti, ma riesce a rialzarsi nel secondo tempo, mettendo il muso davanti fino alla fine. MVP della partita uno strepitoso Harrison, con 20 punti, 5 assist e 7 rimbalzi. Per Milano, ottima prestazione di Datome con 16 punti.

Primo quarto molto equilibrato: dopo un ottimo inizio per Shields da una parte e Perkins dall’altra, all’8′ Brindisi conquista il massimo vantaggio in questo quarto, dopo una grande tripla di Zanelli in faccia a Roll. Alla prima sirena il tabellone segna 18-21 a favore dei pugliesi.

Nella seconda frazione Milano cambia volto: Datome e Leday realizzano due triple consecutive, portando l’Olimpia sul 32 a 23 al 6′. Thompson e Willis provano finalmente ad entrare in partita, riavvicinando l’Happy Casa sul -4, ma ancora Shields alimenta il vantaggio milanese a due possessi. Si va alla pausa lunga sul 40-36 Milano.

Al rientro dagli spogliatoi Milano cerca un nuovo allungo con due triple consecutive di Punter e Datome, portandosi sul +9. L’Happy Casa risponde con un gioco da 3 punti di Perkins e con una sontuosa schiacciata di Willis: all’ 8′, dopo un incredibile parziale di 12 a 0, Brindisi è avanti 56 a 53, costringendo coach Messina a chiamare timeout. Un canestro impossibile di Thompson chiude il terzo quarto con il punteggio di 57 a 63 a favore dei pugliesi.

L’ultima frazione ricomincia con due triple consecutive biancoazzurre, che valgono un impensabile +10 Brindisi, avanzando le probabilità di vittoria dei pugliesi. Milano prova a ricompattarsi con 5 punti consecutivi di Shields e una tripla di Punter , arrivando fino al 72-76 al 6′. Uno scatenato Datome riporta l’Olimpia sul -1, ma una tripla clamorosa di Willis riporta Brindisi sul +4 e chiude la partita sull’82-88. Da segnalare per Brindisi l’infortunio di Perkins al 7′ dell’ultima frazione, che l’ha costretto a concludere anzitempo la partita.

AX ARMANI EXCHANGE MILANO

Leday 14 , Shields 14, Datome 16, Moraschini, Punter 8, Brooks 4, Roll 7, Micov 3, Biligha 0, Tarczewski 8, Moretti n.e., Cinciarini 0 All. Etttore Messina

HAPPY CASA BRINDISI

Harrison 20, Perkins 13, Bell 6, Zanelli 5, Thompson 16 , Krubally 4, Gaspardo 8, Willis 16, Visconti n.e., Cattapan n.e., Guido n.e. All. Frank Vitucci