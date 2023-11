Una super Verona sbanca il PalaDozza: Fortitudo battuta 75-68

Si chiude con una sconfitta – la prima casalinga e la seconda complessiva in undici incontri disputati – l’andata della Fortitudo Flats Service capolista nel Girone Rosso di A2: la Tezenis Verona ha infatti sbancato il PalaDozza superando i biancoblù 75-68. A fare la differenza in favore della formazione scaligera sono state la grande fisicità e l’energia messe in campo, che hanno soffocato i primi violini della Flats Service non permettendo loro di fare la differenza come accaduto nelle precedenti uscite. Sugli scudi, sul fronte offensivo scaligero, un Gabe Devoe da 19 punti segnati e ben spalleggiato dall’ex Virtus Lorenzo Penna (15 punti, 5 assist e 6 falli subiti), da Liam Udom (11 punti) e Francesco Stefanelli. In casa Fortitudo, invece, in una serata in cui i lunghi americani sono rimasti in ombra e non sono riusciti ad esprimere tutto il loro potenziale, così come Pietro Aradori e Matteo Fantinelli, non sono bastati i 15 punti in uscita dalla panchina di Alessandro Panni, i 13 di Riccardo Bolpin e la prova volitiva di Alberto Conti.

Spinta da Devoe e Stefanelli, Verona ha subito preso in mano la situazione toccando il primo vantaggio in doppia cifra della serata sul 9-19. Da quel momento è iniziato il lungo inseguimento della Flats Service che è stata respinta colpo su colpo dalle triple della formazione gialloblù (7/15 iniziale dalla lunga per gli ospiti) scivolando anche a -13 a inizio ripresa. All'improvviso, però, Bolpin ha suonato la carica con tre triple ravvicinate e assieme a Conti ha avviato la rimonta della Flats Service, la quale nel corso della quarta frazione è poi arrivata a toccare anche il +5 e sembrava avere ripreso in mano l'inerzia del match. Una convinzione che si è sgretolata sotto i colpi di Verona, capace di ribaltare definitivamente la situazione con un break di 8-0 che l'ha lanciata verso la vittoria