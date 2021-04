Brescia vince a Cremona in un finale thriller e conquista la salvezza

VANOLI CREMONA 89-94 GERMANI BASKET BRESCIA

(25-26, 22-17, 24-26, 18-25)

Cremona comincia con le marce alte, con Hommes e TJ Williams caldi anche dall’arco per un +7 fulmineo. Brescia resta a contatto con i rimbalzi offensivi e dopo un parziale di 8-0, guidato da Burns, si trova avanti nel punteggio. La solita dose di assist di Poeta (4 nel solo primo quarto), che trova a piacimento sia Jarvis Williams che Marcus Lee, permettono alla Vanoli di rispondere al parziale bresciano ma un ottimo Bortolani chiude il quarto con due triple che fissano il punteggio sul 25-26 dopo 10′. Il terzo fallo di Chery, molto presente nel primo quarto, complica la vita a Buscaglia (con Vitali ancora fermo e Kalinoski che si fa a male a inizio partita) e Cremona ne approfitta piazzando un parziale di 11-1. Brescia si mette a zona e due triple consecutive di Bortolani e Parrillo le permettono di restare attaccata nel punteggio, nonostante le altissime percentuali di Cremona e il notevole impatto dei due Williams (12 punti a testa). Nel finale di quarto un canestro del grande ex di giornata, Drew Crawford (MVP del campionato proprio con la canotta di Cremona), portano le squadre al riposo lungo sul 47-43.

Le percentuali della Vanoli, soprattutto da tre, si abbassano e Brescia è brava, con pazienza, a rosicchiare punto su punto e con un altro parziale si riporta avanti. Cremona spara due triple consecutive ma un gioco da 4 punti di Drew Crawford spegne subito il parziale dei padroni di casa. TJ Williams è on fire e scollina quota 20 punti ma dopo un primo tempo anonimo Crawford entra definitivamente in partita con un altro tiro da tre e il terzo quarto si chiude con il punteggio in equilibrio (71-69). É ancora la Germani a cominciare meglio il quarto e a tentare la fuga decisiva ma è Peppe Poeta a rimettere in partita Cremona con il nono assist e la seconda tripla della sua partita. A Lee viene fischiato un fallo antisportivo (il suo quinto personale) e Brescia in due possessi torna avanti con 4 tiri liberi arrivando poi sul +5 a meno di un minuto dalla fine con un grande Bortolani. TJ Williams oggi è stellare (28 punti) e con 2 liberi e una rubata riporta la Vanoli a -1 a 21 secondi dalla fine. Bortolani fa 2/2 dalla lunetta, Cournooh guadagna tre tiri liberi ma sbaglia il primo dei 3 e la Germani è ancora avanti di 1. Burns subisce fallo e fa 0/2 dalla lunetta ma Sacchetti è il più lesto di tutti a rimbalzo, Bortolani (23 punti e tante giocate decisive) subisce un fallo antisportivo e Brescia si guadagna sul campo una salvezza che nell’ultimo periodo sembrava sempre più complicata.

Cremona: Barford 6, Zacchigna NE, T. Williams 28, Trunic NE, Gallo NE, J. Williams 20, Poeta 8, Mian, Lee 11, Cournooh 8, Hommes 8, Donda NE.

Brescia: Bertini NE, Vitali NE, Parrillo 6, Chery 7, Bortolani 23, Wilson NE, Willis 5, Crawford 14, Burns 17, Kalinoski, Moss 10, Sacchetti 12.

Nato immerso nella nebbia e nell’afa di Cremona nell’agosto 1989, in cura invano per overdose di palla a spicchi… Cestisticamente, sanguino verde.

A tempo perso faccio il dentista, ma niente di serio!