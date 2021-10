Brescia vince meritatamente contro la Dinamo Sassari

Dinamo Banco di Sardegna Sassari – Germani Brescia 65-76

(17-18; 15-22; 14-22; 19-14)

Seconda vittoria stagionale per la Germani Brescia, che batte meritatamente la Dinamo Sassari, al PalaSerradimigni, per 65-76. Sassari, dal canto suo, subisce il secondo ko in campionato, il primo stagionale sul proprio parquet.

Burns e Mitrou-Long portano Brescia sul 2-6, ma Sassari non molla la presa e al 5′ il match è in equilibrio: 7-9. Moore da una parte regala a Brescia il +5 (9-14), Mekowulu e Bendzius dall’altra tengono Sassari a contatto: 17-18 al primo mini intervallo.

Nel secondo periodo parte meglio Sassari e Logan porta la Dinamo per la prima volta in vantaggio (21-20). Mekowulu firma il +2, ma in quel momento Brescia prende in mano le redini del match e con un parziale di 0-12, gli ospiti si portano sul +11 trascinati dal duo Mitrou-Long, Della Valle: 26-37. Treier sblocca Sassari, ma la Germani controlla il vantaggio e va al riposo avanti 32-40.

Al ritorno dagli spogliatoi la Dinamo, trascinata dal suo pubblico, parte subito forte e con Burnell pareggia i conti a quota 41. Brescia è però abile a invertire immediatamente l’inerzia del match e Cobbins e Della Valle riportano i lombardi sul +9: 41-50. Burnell firma il -7 sassarese, ma la Dinamo sbaglia tanto in entrambe le metà campo e il canestro di Moss vale il +15 bresciano: 44-59. Brescia amministra senza problemi e va all’ultimo mini intervallo sul 46-62.

Sassari prova a rifarsi sotto e con Mekowulu torna a -10: 52-62. Gli ospiti, anche a causa delle numerose difficoltà offensive della Dinamo, riescono a non andare mai sotto la doppia cifra di vantaggio ed espugnano il PalaSerradimigni per 65-76.

Dinamo Banco di Sardegna Sassari: Logan 11, Bendzius 16, Mekowulu 10, Gentile 8, Battle 3, Sanna NE, Clemmons 4, Gandini NE, Treier 6, Burnell 7, Diop NE, Borra 0

Germani Basket: Gabriel 6, Mitrou-Long 17, Della Valle 21, Burns 7, Moss 8, Moore 8, Petrucelli 2, Eboua 0, Parrillo NE, Cobbins 7, Laquintana 0, Rodella 0

Foto in evidenza: Pallacanestro Brescia