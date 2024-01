Wembanyama, la sua 1a tripla doppia fa già la STORIA dell’NBA

C’è voluto un po’ di tempo perché il centro moderno dell’NBA tornasse in auge. La lega è stata pesantemente incentrata sulle guardie e sulle ali a partire dagli anni 2010 e i lunghi spesso non hanno ricevuto molto amore a causa della rivoluzione portata dal tiro da tre punti. Ora hanno un punto di riferimento con giocatori del calibro di Joel Embiid e Nikola Jokic. Tuttavia, nessuno lo sta facendo in NBA come Victor Wembanyama, che ha brillato durante la sconfitta dei San Antonio Spurs guidati da Gregg Popovich contro i Detroit Pistons di Monty Williams.

Victor Wembanyama è stato efficiente in soli 21 minuti di gioco in NBA. Il rookie degli Spurs ha messo a segno grandi numeri per chiudere la partita il prima possibile. Ha realizzato 16 punti e 10 assist grazie alla sua folle artiglieria offensiva. Ha poi pulito il vetro 12 volte per siglare la tripla-doppia. Questo lo fa entrare negli annali della storia dell’NBA. Il nuovo pupillo di Gregg Popovich è appena diventato il più giovane centro nella storia della lega a registrare una tripla-doppia, secondo StatMuse.

Wemby in just 21 minutes: 16 PTS

12 REB

10 AST

0 TOV The youngest center in NBA history to record a triple-double. https://t.co/8K37fvqRJ3 — StatMuse (@statmuse) January 11, 2024

La cosa migliore di questa prova contro i Pistons è che non ha commesso alcun errore. Naturalmente è stato aiutato da altri membri del sistema degli Spurs. Altri sette giocatori della squadra hanno trovato delle falle negli schemi di Monty Williams che li hanno portati a segnare in doppia cifra.

