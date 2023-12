Vlahovic: “Giocavo a basket da bambino… E sono pronto a battere Allegri in 1 vs 1”

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, è serbo e, come tutti i serbi, è cresciuto a pane e sport. Tra i vari sport che ha praticato, c’è stato anche il basket, prima di darsi al calcio. Ecco le parole di Vlahovic a La Gazzetta dello Sport sulla sua passione per il basket e sul rapporto con Massimiliano Allegri, anche lui un grande appassionato di pallacanestro:

“A 5 anni giocavo a basket, però tutti gli amici del quartiere giocavano a calcio così ho chiesto a mia madre di cambiare. Alla Continassa hanno tolto il canestro, ma Allegri sa che quando vorrà potrà sfidarmi. È sempre un piacere giocare con lui perché ha una mentalità vincente che riesce a trasmetterti. Lui vuole sempre vincere, come me. Nelle sfide a calcio la spunta sempre lui? Diciamo che la gira in maniera tale per cui il vincitore risulta lui, ma la competitività fa sempre bene perché aiuta a crescere come mentalità. Allegri è un allenatore vincente e avere uno come lui in panchina è un grosso aiuta. È la cosa che mi ha colpito subito di lui”.

Chissà se vedremo mai Max Allegri tirare in fadeaway su un campo da basket in faccia a Dusan Vlahovic…

