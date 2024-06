Brian Windhorst DEMOLISCE Doncic CRITICANDOLO ASPRAMENTE

Le speranze dei Dallas Mavericks di vincere il campionato sono praticamente finite dopo la sconfitta in gara 3 e il conseguente 0-3 nella serie. Brian Windhorst ha reagito alla partita criticando la prestazione di Luka Doncic poiché la stella slovena ha commesso un fallo nel quarto quarto in una partita assolutamente da vincere, definendo “inaccettabile” la sua prova difensiva e le sue lamentele nei confronti degli arbitri.

“Quando Luka è caduto a terra in una posizione inaccettabile a quattro minuti dalla fine e con cinque falli, ha guardato immediatamente la panchina come a dire: “Fareste meglio a contestare”, come se fosse colpa della panchina se ha fatto una giocata terribile. Sono qui nel tunnel dei Mavericks, laggiù c’è il tunnel dei Celtics dove ci sono i vincitori. Se Luka vorrà mai essere un vincitore uscendo dal tunnel, dovrà usare quello che è successo in queste Finali NBA come un’esperienza di apprendimento”.

Brian Windhorst ha attaccato la deludente difesa di Doncic nella gara e il modo in cui il suo trattamento degli ufficiali di gara è costato una volta di più una vittoria ai Mavericks.

“Questa prestazione difensiva è inaccettabile. È un buco in campo e i Celtics lo attaccano e sono in vantaggio in questa serie perché lo hanno attaccato difensivamente. La situazione è che Luka si lamenta dell’arbitraggio. Lo hanno pregato, gli hanno parlato, lo hanno supplicato, sta costando alla sua squadra il modo in cui tratta gli arbitri. È un giocatore brillante, fa tante cose bene, sono qui grazie a lui. La sua prestazione in questa partita è stata inaccettabile ed è il motivo per cui i Mavericks non vinceranno”.