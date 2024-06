Boston a un passo dal titolo NBA! Soffre ma vince gara-3 a Dallas

Jayson Tatum e Jaylen Brown si sono abbracciati a lungo dopo aver aiutato Boston a evitare il più grande crollo in una partita delle Finals NBA almeno dal 1997 contro Dallas.

La ricompensa? Le stelle dei Celtics sono sul punto di unirsi alla litania dei grandi predecessori che hanno messo una bandiera sopra il parquet di casa.

Tatum ha segnato 31 punti, Brown ne ha segnati 30 e i Celtics hanno tenuto a bada una furiosa rimonta di Dallas per portarsi a una vittoria dal loro 18° campionato da record con una vittoria per 106 a 99 sui Mavericks mercoledì sera per un vantaggio di 3-0.

Brown ha aggiunto 8 rimbalzi e 8 assist, mentre i Celtics hanno allungato il loro record di franchigia con la decima vittoria consecutiva nei playoff e si sono portati sul 7-0 in trasferta in questa postseason. Con una vittoria venerdì a Dallas, i Celtics possono vincere la serie e rompere la parità con i Lakers per il maggior numero di campionati vinti nella storia NBA.

Stiamo a vedere se Luka Doncic e Kyrie Irving riusciranno a riportare la serie a Boston oppure i Dallas Mavericks alzeranno bandiera bianca e concederanno lo stendardo ai Boston Celtics.

