Bridges litiga con Drummond e dice: “L’NBA è come la WWE perché…”

Gli Charlotte Hornets sono stati sconfitti dai Philadelphia 76ers per 110 a 106 questa notte. Gli Hornets hanno giocato una buonissima gara contro Philly ma purtroppo per loro la squadra di Doc Rivers è super tosta e difficilissima da battere. Tuttavia, hanno spinto la squadra dei Sixers al limite. Le cose, però, si sono fatte un po’ pesanti nel match NBA tra Miles Bridges e Andre Drummond, ma Bridges ha messo subito le cose in chiaro.

“Quanto è alto? 2 e 13? Non è niente. Nessuno combatterà mai nella NBA”, ha detto la star degli Hornets. “L’NBA è un po’ come la WWE. Nessuno ha intenzione di combattere. Ha avuto la sua possibilità di fare qualcosa, ma è si è messo solo a scherzare”.

Andre Drummond had some words for Miles Bridges after this shove 👀 pic.twitter.com/HHDTWLHmmj — Bleacher Report (@BleacherReport) December 9, 2021

Gli Hornets hanno ancora una partita in casa contro i Sacramento Kings prima di partire per un roadtrip di sei gare. Speriamo che possano chiuderlo portando a casa un buon bottino.

Quanto a Bridges e Drummond, aspettiamo il prossimo “incontro di wrestling” in NBA per decidere chi è più forte tra i due. Intanto in campo il centro ex Lakers è in vantaggio perché la sua squadra questa notte ha vinto.

