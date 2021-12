Nonostante un’altra recente dichiarazione di Damian Lillard che smentisce le affermazioni secondo cui gli è stato richiesto uno scambio dai Portland Trail Blazers, i rumors non hanno intenzione di cessare. In realtà stanno diventando più forti con i Philadelphia 76ers identificati come una delle squadre NBA che potrebbe emergere come un punto di atterraggio ideale per Dame Lillard.

Un recente articolo di un team di addetti ai lavori di ESPN ha aggiunto ulteriore benzina su questo fuoco già bello vivo. Tuttavia, i fan dei Blazers saranno piuttosto apprenderanno quando apprenderanno che in questo scambio proposto non avranno indietro la star di Philly, Ben Simmons. Quindi cosa invieranno i Sixers a Portland in cambio della loro superstar? Beh, questa proposta è piuttosto particolare, per non essere volgari.

Secondo i guru NBA di ESPN, i Blazers potrebbero effettivamente beneficiare di un accordo che invii Lillard e Cody Zeller ai Sixers in cambio di Tobias Harris, Tyrese Maxey, Matisse Thybulle e la scelta del primo round 2022 di Philly.

Di certo questa trade non potrebbe far felice i tifosi dei Blazers perché nessuno di quei giocatori scalda il cuore dei fan. Stiamo a vedere come si evolverà questa situazione NBA tra Lillard e Philadelphia.

Leggi anche: Damian Lillard vuole diventare il giocatore più pagato della storia NBA