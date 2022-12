Nel lunch match di oggi l’Happy Casa Brindisi ha vinto al PalaPentassuglia contro l’Umana Reyer Venezia per 75 a 63. Assoluto MVP del match Marcquise Reed, autore di 28 punti nel successo sugli orogranata.

La società pugliese ha subito pubblicato un post con il risultato, dopodiché un reel con l’esultanza e poi un carousel con alcune foto dei giocatori festanti. Tutto nella norma per una comunicazione social per il 2022, quasi 2023. A parte il copy di questo carosello, che pare avere una vena un po’ polemica nei confronti dei tifosi biancoblu, probabilmente il tutto legato ad alcuni mugugni che ci sono stati per un avvio di stagione non proprio brillante.

Oggi c’è posto per tutti, tutti sul carro Happy Casa 🙌🙌🙌

Vittoria di SQUADRA, della NOSTRA SQUADRA 💪💙 #ForzaBrindisi

Sia chiaro, Brindisi non ha scritto nulla di irrispettoso o di maleducato verso nessuno, però di certo quando si parla di “carro”, si fa riferimento a un certo sentiment dei supporter non proprio apprezzato da una società.

I ragazzi allenati da coach Frank Vitucci avevano inizio la stagione con 3 vittorie e 5 sconfitte prima di oggi, navigando nei bassifondi della classifica, che però è talmente corta che ora sono ottavi dopo il i due punti conquistati da Brindisi contro Venezia.

