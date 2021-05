Ravenna, settima vittoria interna di fila contro Trapani

RAVENNA – Molta Ravenna, poca Trapani. L’OraSi conferma l’inespugnabilità di lungo corso del suo “PalaCosta” acciuffando la settima vittoria casalinga di fila contro una 2 B Control che non ha metabolizzato lo stop casalingo contro la Giorgio Tesi Group Pistoia. Ambedue, comunque, hanno conquistato già dallo scorso turno il passaporto per i playoff. Trapani se la vedrà ora con Udine, Ravenna con Tortona. Il match contro i ravennati ha visto un Corbett un po’ in ombra con soli cinque punti a referto, per Ravenna in evidenza soprattutto Givens, Maspero, Chiumenti e Rebec.

PRIMO QUARTO – Givens porta subito in quota Ravenna che traccia un solco di quattro punti tra sé e gli ospiti. Parente chiama il timeout e il conciliabolo dà i suoi frutti con una tripla di Palermo. Givens infila un tiro libero su due dalla linea della carità, Pianegonda pareggia. Palermo e Cinciarini ingaggiano un botta e risposta a suon di tiri dall’arco, Chiumenti piazza Ravenna sul 12-8. Milojevic riporta Trapani sotto con un gioco da tre punti, una tripla per parte di Cinciarini e Renzi sancisce il vantaggio ravennate dopo i primi dieci minuti per 20-15.

SECONDO QUARTO – Corbett colpisce, Rebec risponde. Palermo riavvicina i trapanesi a meno quattro e Cancellieri chiama i suoi in unità per riflettere su qualche aggiustamento tattico. Rebec colpisce ancora per Ravenna, i siciliani replicano con Pianegonda e Corbett ed è il 29-27. Partita del tutto in bilico con le due squadre che giocano a viso aperto. Givens porta però Ravenna in doppia cifra dimostrando la sua serata di ottima vena, Pianegonda tiene Trapani a meno dieci: 39-29. Trapani perde Spizzichini che protesta un po’ troppo ed è allontanato dal parquet. Simioni tiene in quota Ravenna, Palermo e Tartamella cercano di limitare i danni per Trapani e l’intervallo lungo sorride ai romagnoli per 46-32.

TERZO QUARTO – Palermo cecchina da par suo ma Denegri risponde dall’arco e Givens fa lo stesso ma da sottocanestro. Renzi risponde per Trapani ma Denegri ha un altro colpo in canna. Ravenna si trova con diciotto punti di vantaggio da amministrare: 56-38. Vavoli dalla lunetta e Oxilia ampliano il vantaggio ravennate , Pianegonda risponde per Trapani. Maspero ed Erkmaa, poi un contropiede di Chiumenti fanno schizzare Ravenna sul più trenta: 73-43. Buscaroli e Maspero, con un timido intermezzo di Tartamella, fissano il punteggio al penultimo quarto sul 76-47. Gara che praticamente risulta già chiusa con Ravenna che deve amministrare l’ampio vantaggio accumulato.

ULTIMO QUARTO – A partita già decisa, Maspero rifinisce il punteggio e Guidi si regala il primo canestro e Ravenna può alzare la v di vittoria al cielo sul punteggio ampio di 85-59.

MIGLIORI IN CAMPO

SAMME GIVENS (ORASI RAVENNA): una forza della natura, dall’alfa all’omega della gara.

MATTEO PALERMO (2 B CONTROL TRAPANI): per una volta la ribalta della scena se la prende lui con un Corbett con le polveri un po’ bagnate.

TABELLINO

ORASI RAVENNA: Givens 21, Maspero 14, Rebec 10, Chiumenti 10, Denegri 9, Cinciarini 8, Simioni 7, Oxilia 2, Guidi 2, Vavoli 1, Buscaroli 1, Venuto. Coach: Massimo Cancellieri.

Tiri liberi: 13 su 22, rimbalzi 44 (Oxilia 12), assist 20 (Rebec, Oxilia 6).

2B CONTROL TRAPANI: Palermo 15, Renzi 13, Pianegonda 11, Tartamella 7, Corbett 5, Milojevc 5, Erkmaa 3, Spizzichini, Basciano, Miller. Coach: Daniele Parente.

Tiri liberi: 10 su 16, rimbalzi 32 (Palermo 9), assist 13 (Palermo, Tartamella, Corbett, Basciano 2).

ARBITRI

Andrea Masi di Firenze, Mattia Eugenio Martellosio di Buccinasco (MI) e Gian Lorenzo Miniati di Firenze.