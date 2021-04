Brindisi rischia il finale di stagione: i positivi al Covid sono 13

Dal primo posto in classifica alla possibilità di essere costretti a lasciare qualche partita a tavolino. La Happy Casa Brindisi, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, avrebbe ora 13 positivi al Covid-19: 8 giocatori e 5 membri dello staff di Frank Vitucci, compreso lui stesso. I pugliesi non scenderanno in campo nel weekend contro Trento: per ora la gara è stata rinviata al 5 maggio.

Se i problemi dovessero protrarsi, secondo la Gazzetta un’opzione sarebbe quella di modificare il calendario dei Playoff in modo da recuperare le partite “mancanti” prima del loro inizio. Se ciò non dovesse essere possibile, potrebbe scattare qualche KO a tavolino. Per ora gli unici giocatori a disposizione sono quelli che hanno avuto il Covid nei mesi scorsi: Derek Willis, Mattia Udom, Josh Bostic e Nick Perkins.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.