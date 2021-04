Con la vittoria dei San Antonio Spurs sui Detroit Pistons di ieri notte, con quasi un mese di anticipo Houston Rockets e Minnesota Timberwolves sono ufficialmente fuori dai Playoff. Nel caso della franchigia texana, si interrompe così una striscia di 8 anni consecutivi ai Playoff, che era la più lunga striscia aperta di questo tipo in NBA. Houston si è qualificata per la post-season dal 2013 al 2020.

I Rockets hanno raggiunto per due volte le Finali di Conference in questi 8 anni, venendo però sempre sconfitti. Partito James Harden a gennaio, sono ora in pieno rebuilding con occhi solo per il prossimo Draft e quelli futuri. Durante questa serie positiva, i Rockets hanno ottenuto un record positivo di 413-233. Le due strisce aperte di più apparizioni consecutive ai Playoff in questo momento sono quelle di Portland Trail Blazers e Toronto Raptors, entrambe a 7. I canadesi rischiano però di rimanere fuori dalla post-season già quest’anno, visto che sono 12° a Est.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.