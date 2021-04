Il severo ammonimento di Doncic a Dallas dopo l’enorme vittoria sui Lakers

Luka Doncic e i Dallas Mavericks hanno giocato una partita di altissimo livello in casa contro i Los Angeles Lakers. I Mavs hanno controllato dalla palla a due ma non sono riusciti a scrollarsi di dosso completamente i campioni in carica poiché i Lakers hanno continuato a giocare il loro basket fino al suono dell’ultime sirena. Alla fine, la squadra di Doncic ha mantenuto la calma ed è scappata con un’importante vittoria per 115-110 su LA.

“Dobbiamo giocare duro ogni partita”, ha detto Doncic dopo un’altra prestazione impressionante (tramite Callie Caplan di Dallas News). “Dobbiamo prendere molto sul serio ogni partita. A volte giochiamo un po’ troppo rilassati”.

I Dallas Mavericks hanno decisamente preso le cose sul serio dato che hanno tenuto a bada i Lakers tutta la sera. Doncic ha giocato una gara stellare, come suo solito, e ha segnato 30 punti, conditi da 9 rimbalzi e 8 assist per aiutare Dallas a vincere contro i Lakers la prima partita di un set consecutivo contro i campioni in carica.

I Lakers non sono ancora al top della forma perché continua a mancare LeBron James ma Anthony Davis è tornato in campo e ha chiuso con 4 punti, 4 rimbalzi e 1 assist in 16 minuti di gioco, non tantissimi a dir la verità.

