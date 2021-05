Brindisi travolge Trieste in gara 2 e si guadagna il primo matchpoint per la semifinale

HAPPY CASA BRINDISI-ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE=86-54

(25-11; 15-14; 28-16; 18-13)

L’Happy Casa Brindisi fa 2/2 contro Trieste e si guadagna il primo matchpoint per la semifinale. Partita condotta dai padroni di casa per tutti i 40′, i quali chiudono il primo tempo sul +15. L’allungo finale arriva nel terzo quarto grazie ad una grande prestazione di Perkins e Willis, assoluti dominatori sotto le plance, che chiudono rispettivamente con 17 e 11 punti. Per Trieste, unica nota positiva la prestazione di Alviti, che chiude con 14 punti, ultimo ad arrendersi alla grande prestazione dei brindisini.

Inizio di partita equilibrato: Brindisi colpisce con Bostic e Perkins, ma dal canto suo Trieste si affida all’ottimo inizio di gara di Fernandez, autore di 4 punti consecutivi. I padroni di casa trovano il primo allungo di giornata nella seconda metà di quarto, che vede assoluti protagonisti Perkins e Willis con un parziale di 10 a 0: all’8′ il punteggio vede l’Happy Casa in vantaggio 18 a 6. Alviti e Upson provano a scuotere l’Allianz, ma la tripla di Udom e i liberi di Harrison chiudono il quarto sul 25-11.

Brindisi prova a chiudere la pratica già ad inizio secondo quarto con due triple consecutive di Bostic ed Harrison che valgono il +20. La risposta triestina non tarda ad arrivare con i canestri Delia e Alviti, che costruiscono un incredibile parziale di 9 a 0 e riportano gli ospiti sul -11 al 5′. Dopo 2′ a secco, l’Happy Casa torna a segnare con Gaspardo e quattro punti consecutivi di Perkins che ristabiliscono le distanze tra le due squadre. Il canestro di Alviti chiude il primo tempo sul 40-25.

Al rientro dagli spogliatoi Brindisi tenta l’allungo definitivo con le triple di Gaspardo ed Harrison, ma è Alviti a tenere ancora a galla gli ospiti con quattro punti consecutivi. Una straordinaria schiacciata di Willis e il contropiede di Willis portano l’Happy Casa sul massimo vantaggio di 24 punti al 5′; nella parte finale di quarto, Trieste sembra essere ormai al tappeto e subisce i canestri di Thompson ed Harrison che portano i padroni di casa addirittura sul +30. Il canestro sulla sirena di Upson chiude la terza frazione sul 68-41.

Trieste tenta una reazione d’orgoglio con i canestri di Upson e Doyle, ma i padroni di casa riescono a gestire agevolmente il largo vantaggio con i canestri di Gaspardo e Zanelli. Nel finale di partita spazio alle seconde linee per entrambe le squadre, e punteggio finale che vede Brindisi vincere con il punteggio di 86-54.

HAPPY CASA BRINDISI

Bostic 6, Udom 7, Perkins 17, Thompson 6, Harrison 10, Visconti 5, Gaspardo 16, Willis 11, Krubally 3, Zanelli 5, Guido 0., Cattapan 0.

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE

Laquintana 0, Da Ros 0, Cavaliero 1, Henry 0, Upson 11, Grazulis 7, Fernandez 4, Doyle 8, Alviti 14, Delia 7, Arnaldo 0, Coronica 2.