Ora è ufficiale: la Virtus Bologna riporta Achille Polonara in Italia

Dopo 4 anni, Achille Polonara torna in Italia e va a rinforzare, e non di poco, il parco italiani della Virtus Bologna. Il lungo, dopo le esperienze in EuroLega con Baskonia, Fenerbahçe, Efes e Zalgiris, vestirà la maglia bianconera rimanendo un pezzo importante di una formazione che disputerà la massima competizione europea. La trattativa per Polonara era stata svelata ieri sera e in poche ore è arrivato anche il comunicato ufficiale della Virtus, anticipato da un post che riportava alcuni versi (in greco) dell’Iliade.

Chissà se “l’ira del Pelide Achille” si abbatterà sull’EuroLega l’anno prossimo, dopo una stagione difficile per Polonara che ha trovato poco spazio all’Efes e ha sfiorato poi i Playoff di coppa con lo Zalgiris, prima di andare KO e saltare la post-season del campionato lituano, chiusa però con la vittoria del trofeo. Sicuramente la Virtus prende il miglior azzurro disponibile sulla piazza, che le era già stato accostato un anno fa, prima della firma con l’Efes. Nell’ultima stagione di EuroLega, Polonara ha segnato 2.8 punti di media coi turchi e 4.6 con lo Zalgiris.

Sono inoltre ore caldissime per il mercato virtussino: sempre oggi è stato ufficializzato l’ingaggio di un altro italiano, Bruno Mascolo. Nelle prossime ore potrebbe invece toccare al lungo americano, che dovrebbe essere Devontae Cacok.