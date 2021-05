Brittney Griner ha riportato la schiacciata in WNBA dopo 2 anni

Ieri notte le Phoenix Mercury hanno battuto 89-85 le Dallas Wings. Il trio delle Mercury formato da Brittney Griner, Kia Nurse e Skylar Diggins-Smith ha segnato la bellezza di 69 punti su 89 di squadra. In particolare Griner, una delle migliori giocatrici della WNBA, ha chiuso la gara con 27 punti e 16 rimbalzi, condendo la prestazione anche con una schiacciata.

La schiacciata è arrivata nel quarto quarto e probabilmente sarà uno degli highlights della stagione WNBA, giunta alla sua 25° stagione. Non è infatti frequente vedere schiacciate nella Lega femminile, a differenza della NBA. Quella di Griner di ieri notte è appena la 23° in 25 anni di storia, nonché la prima dal giugno del 2019 quando fu proprio la giocatrice di Phoenix a schiacciare contro Los Angeles.

Oltre a questo, Griner è la giocatrice con più schiacciate nella storia WNBA, grazie anche ai suoi 206 centimetri. In totale il centro delle Mercury ha schiacciato 12 volte in carriera, più di chiunque altra nella Lega femminile. Oltre a lei solo Candace Parker (2 volte) e Lisa Leslie (1 volta) hanno realizzato una schiacciata in WNBA fuori dall’All Star Game. Per aumentare lo spettacolo e quindi il seguito del campionato, solo qualche mese fa Shaquille O’Neal aveva proposto di abbassare il canestro, incontrando però l’opposizione delle giocatrici.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.