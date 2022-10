Brittney Griner sbloccherà la “guerra fredda” tra USA e Russia?

La situazione del conflitto tra Russia e Ucraina è probabilmente all’apice, con l’inverno che è alle porte, il gas alle stelle e l’inflazione russa irrecuperabile. Proprio per questo motivo dalla Russia, Sergej Lavrov, ministro degli affari esteri, ha detto che sarebbero disposti a trattare e Brittney Griner potrebbe essere l’oggetto del contendere.

Joe Biden non ha alcuna intenzione parlare con Vladimir Putin al G20 in Indonesia, ma prenderebbe in considerazione un incontro qualora il presidente russo volesse parlare per esempio del rilascio di Brittney Griner, la cestista americana in carcere in Russia. “Dipende da cosa vuole discutere”, ha detto Biden in merito a un possibile faccia a faccia con Putin il prossimo mese in Indonesia.

A questa timida apertura potrebbero essere ricollegate anche le parole usate da Biden nei confronti di Putin: “Penso che sia un attore razionale che ha sbagliato notevolmente i calcoli”. Parole che fanno apparire lontane anni luce quelle che Biden riservò per Putin il 26 marzo scorso: “è un macellaio”.

Stiamo a vedere come si evolverà la situazione. Sta di fatto che la cestista americana è in un carcere russo da diversi mesi ed è giusto il momento di liberarla.

