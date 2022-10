Italia-Spagna si vedrà in chiaro sulla Rai? Gianni Petrucci ci prova

Italia – Spagna del prossimo 11 novembre sarà in contemporanea con Olimpia Milano contro Virtus Bologna. Sarebbe davvero un peccato non trovare una soluzione a questo inghippo burocratico perché si tratterebbe di un grande spot per il nostro basket e poi Sergio Scariolo è sia C.T. della Spagna sia coach della Virtus Bologna. Gianni Petrucci però si sta muovendo e forse si riesce a trovare una soluzione per Italia – Spagna, addirittura provando a trasmettere la partita in chiaro sulla Rai.

“I diritti televisivi sono stati attribuiti dopo una gara indetta dalla Federazione internazionale che ha vinto Sky. Ora sto lavorando con i vertici Rai perché Italia – Spagna si veda anche in chiaro. Perché la Serie A fa numeri bassi in chiaro? Conosco il problema. I diritti della Serie A li tratta la Lega e sto al mio posto. Se riuscissimo a portare la Nazionale in chiaro, sarebbe un successo e darebbe l’abbrivio anche per la Lega”.

Soluzione alla contemporaneità di Milano-Bologna e Italia-Spagna per Gianni Petrucci?

"Ci stiamo lavorando con il nuovo esecutivo dell'EuroLega. Le società sono d'accordo per trovare una soluzione. Speriamo di farcela. Questa contemporaneità è l'esempio dell'assurdità delle date che coincidono tra attività delle Nazionali e dei club in EuroLega".