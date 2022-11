Brooklyn Nets, niente Ime Udoka: il nuovo coach è una sorpresa

Alla fine Ime Udoka non allenerà i Brooklyn Nets. Troppo forti le pressioni di assumere un coach così controverso, vista la squalifica di un anno che gli è stata inflitta da Boston, in un momento delicatissimo per la franchigia, coinvolta in pieno nel caso Kyrie Irving. Al suo posto, i Nets hanno deciso di promuovere a head coach Jacque Vaughn.

Vaughn era assistente di Steve Nash e nelle ultime gare è stato coach ad interim. Non sarà la sua prima esperienza da capo-allenatore, ruolo che aveva già ricoperto per meno di due stagioni a Orlando e ad interim qualche anno fa sempre a Brooklyn, dopo l’esonero di Kenny Atkinson. La missione sarà quella di migliorare il bottino personale, che al momento parla di un record di 67-163, comprese le 4 gare in cui ha sostituito Nash finora (2-2).