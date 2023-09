Bruno Caboclo offerto al Partizan Belgrado? Ecco come stanno le cose…

Bruno Caboclo ha attirato l’attenzione del grande pubblico del basket con le sue partite di Coppa del Mondo ma non quello del Partizan Belgrado. Sono arrivati ​​elogi da tutte le parti. E poi, venerdì scorso, è tornato ad essere oggetto di interesse da parte dei media questa volta a causa di una mossa antisportiva poiché non si è presentato al ritiro della Reyer Venezia, nonostante abbia un contratto valido.

Sono cominciate a circolare voci secondo cui avrebbe deciso di farlo perché avrebbe ricevuto offerte da club di EuroLega e voleva lasciare di propria iniziativa la squadra con cui aveva firmato un contratto il 30 giugno. Non per sua volontà, anche il Partizan è stato trascinato in questa “nebbia”, con la dichiarazione del presidente di Venezia, Federico Casarin, secondo cui “c’erano voci che suggerivano il trasferimento di Bruno Caboclo al Partizan Belgrado”.

Ma a quanto pare la verità è un’altra. Secondo informazioni non ufficiali di Meridian Sport, infatti, Ailton Teš e Igor Crespo, fino a poco tempo fa agenti del Caboclo, avrebbero offerto il brasiliano ai bianconeri prima che firmasse per Venezia. Il Partizan non era interessato ai suoi servizi.

Nel frattempo il centro brasiliano ha cambiato agente, cioè ha ingaggiato l’agenzia Hazan sport (il cui proprietario è Daniel Hazan), che ha invitato nuovamente, tra gli altri, il Partizan a puntare sul brasiliano. Da Belgrado è arrivata la stessa risposta, precisando di non voler entrare in alcuna discussione perché il giocatore è legato da un contratto con Venezia.

Fonte: medianbetsport.rs

