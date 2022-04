Brutte notizie per Milwaukee: Khris Middleton dovrà stare fuori a lungo

I Milwaukee Bucks hanno appena prenotato il loro posto nel secondo turno di playoff in quella che sarà una serie in cui ci leccheremo i baffi contro i Boston Celtics. Ora inizieranno i preparativi per i Bucks, ma sfortunatamente per loro sembra che potrebbero dover affrontare le semifinali di Conference senza lo swingman più volte All-Star, Khris Middleton.

Secondo l’insider NBA, Adrian Wojnarowski, la distorsione del Legamento collaterale mediale di Middleton lo ha ora messo in pericolo di saltare la serie del secondo turno dei Bucks contro Boston:

“Mi è stato detto che l’infortunio dovrebbe tenerlo fuori più a lungo. I Bucks potrebbero dover superare un’altra serie – una semifinale di Conference – prima che possano avere l’opportunità di riavere Khris Middleton in questa stagione”.

Woj says on "NBA Today" that Khris Middleton might be out longer than expected.#NBATwitter #FearTheDeer pic.twitter.com/dyYqDpqKX2 — 𝙏𝙖𝙡𝙠𝙞𝙣’ 𝙉𝘽𝘼 (@_Talkin_NBA) April 27, 2022

È un duro colpo per i Bucks. Secondo Woj, Middleton verrà rivalutato tra un paio di settimane. Tuttavia, non dovrebbe tornare immediatamente dopo quella rivalutazione. Ciò significa solo che l’infortunio è grave e che la stella dei Bucks potrebbe essere fuori per un lungo periodo.

Speriamo per lo spettacolo che possa tornare presto. Ma i tifosi dei Boston Celtics probabilmente non pensano questo. Perché Khris Middleton sposta. E non sposta poco.

Leggi anche: Un blocco mentale, più che la schiena, ha fermato Ben Simmons nei Playoff