Bucks, Doc Rivers è un candidato “dormiente” per allenare Giannis

Il viaggio NBA di Doc Rivers è attualmente sospeso dopo che i Philadelphia 76ers hanno deciso di lasciarlo andare dopo un’uscita al secondo turno nei playoff NBA 2023 per mano dei Boston Celtics.

Sebbene non vi sia alcuna garanzia che Doc Rivers tornerà in panchina nella stagione NBA 2023-24 con una nuova squadra, la porta sarà sempre aperta per un veterano come lui. I Milwaukee Bucks, che hanno appena licenziato il loro capo allenatore, Mike Budenholzer, potrebbero essere il prossimo punto di approdo di Doc Rivers, secondo Joe Vardon di The Athletic:

“Nelle ore successive all’annuncio del licenziamento di Rivers, ho parlato con tre dirigenti del front-office dell’NBA – due nella Western Conference e uno nella Eastern Conference – che hanno espresso una via di mezzo tra lo scetticismo e il dubbio assoluto che Rivers avrebbe ottenuto un altro lavoro per la prossima stagione. Ma poi uno ha sottolineato l’imprevedibilità della situazione a Phoenix, dove il nuovo proprietario Mat Ishbia ha scambiato per Kevin Durant e ha licenziato Williams, e un altro ha menzionato Rivers come potenziale candidato “dormiente” a Milwaukee, e ci risiamo”.

Il posto vacante di capo allenatore dei Milwaukee Bucks è allettante per Doc Rivers, per non dire altro. I Bucks hanno una vera superstar in Giannis Antetokouonmpo, che dovrebbe continuare a essere uno dei più grandi giocatori della NBA negli anni a venire. Antetokounmpo è anche circondato da un buon supporting cast.

