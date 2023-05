Alluvione Emilia Romagna, a Faenza anche i giocatori spalano il fango

L’emergenza maltempo che sta mettendo in ginocchio l’Emilia Romagna non risparmia neanche il basket. Le tante partite rinviate passano in secondo piano di fronte alle morti e alle tantissime persone che hanno perso ogni cosa.

In diverse città l’acqua, mista al fango, ha travolto ogni cosa. Una delle più colpite è Faenza, dove si stava disputando anche la semifinale playoff di Serie B fra la squadra locale e Ruvo di Puglia. Serie sospesa dopo gara 1 (vinta dai Blacks) e che riprenderà domenica con il secondo atto, non in Emilia Romagna come previsto ma sul campo dei pugliesi.

Nel frattempo però i giocatori di Faenza non sono certo rimasti con le mani in mano. Anzi, sono scesi in strada per aiutare i cittadini a spalare il fango, approfittando di un po’ di tregua data dalla pioggia. Nella foto, pubblicata su Instagram dal club, si vedono Sebastian Vico, Alessandro Voltolini, Marco Petrucci e Nicolò Castellino, dotati di scarponi, in mezzo al fango mentre lavorano per riportare al più presto la città alla normalità. Lo stesso Vico, argentino con diverse promozioni dalla B alle spalle, ha coinvolto anche la figlioletta nelle operazioni, come testimoniato da una story della moglie, ricondivisa dal giocatore.

Foto di copertina: Raggisolaris Faenza