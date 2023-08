Buona la prima per la Grecia: la Giordania va ko

GIORDANIA 71-92 GRECIA

(14-19 / 19-27 / 27-20 / 11-26)

Si parte con le marce alte da ambo le parti. La Giordania è trascinata da Rondae Hollis-Jefferson, che prima ne mette 4 e poi trova Bzai che segna la prima tripla di giornata. Mentre la Grecia rimane a contatto con Walkup e Papanikolaou (10-8 dopo 4′). Dopo tre minuti torna a segnare dal campo la Giordania grazie a Dwairi, trovato dal solito Hollis-Jefferson. Problemi in attacco anche per la Grecia che costruisce bene, ma non riesce a trovare con continuità il fondo della retina. A 90 secondi dalla prima sirena, mette il naso avanti la squadra di coach Itoudis grazie alla tripla di Rogkavopoulos, seguita dal buzzer beater di Larentzakis. Dopo 10 minuti è 14-19 per i gli ellenici.

La Grecia vuole accelerare: Larentzakis segna da tre, Papanikolaou ruba e Chatzidakis dalla lunetta fa 1/2. Si sblocca anche la Giordania con il layup di Dwairi, ma arriva subito la risposta di Lountzis da oltre l’arco per il +9. Hollis-Jefferson e Bzai provano a tenere lì i giordani e questa volta a chiamare timeout è coach Itoudis. Papapetrou ne fa 6 in fila e i biancoblù rimettono tre possessi di differenza. Tanti contatti, si scaldano gli animi e arriva il primo fallo tecnico ai danni di coach Wesam Al-Sous, con la Grecia che ne approfitta vola sul +12. Thanasis Antetokounmpo commette antisportivo su Hollis-Jefferson che ringrazia e prima segna i liberi, poi dalla media fa -8. Dopo il timeout, Thomas Walkup annichilisce gli avversari con due triple consecutive, spegnendo ogni tentativo di rimonta. Dopo 20 minuti Grecia in controllo 33-46.

Pioggia di triple per la Giordania alla ripresa delle operazioni: Abbas, Ibrahim e due di Bzai. La Grecia riesce a tenere il controllo del match, dopo 5 minuti il parziale nel quarto è 16-8. Papagiannis prova a scuotere i compagni, ma in questo momento la Giordania ne ha di più e si avvicina fino al -3 con il canestro di Alnajdawi. Larentzakis segna una tripla che è ossigeno puro per i suoi. Terzo quarto dove la Grecia ha subito su entrambi i lati del campo la voglia della Giordania di non mollare la partita e si è vista rimontare fino al 60-66.

Papagiannis e Larentzakis rimettono le cose a posto per la Grecia che torna sopra di 10. Papaetrou fa +12 sfruttando al meglio il sedicesimo rimbalzo offensivo dei suoi, mentre per la Giordania torna a lavorare Hollis-Jefferson. Larentzakis e Papapetrou fanno +16 a 5′ dalla sirena e, dopo un brutto terzo quarto, la Grecia ora ha di nuovo entrambe le mani sulla partita. La squadra di coach Itoudis gestisce il risultato negli ultimi due minuti e porta a casa la prima vittoria nel girone C. Grecia batte Giordania 71-92.

I MIGLIORI

Giordania: Rondae Hollis-Jefferson 24; Ahmad Dwairi 14

Grecia: Giannoulis Larentzakis 19; Thomas Walkup 13

Qui i tabellini completi

Foto: fiba.basketball